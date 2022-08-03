Легенды затерянного храма (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Legends of the Hidden Temple
Приключения, Семейный65 мин12+
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О фильме
Трое подростков попадают в древний храм, где их ожидают удивительные и опасные приключения. В каждой комнате расставлены ловушки, и нашим героям придется сильно поломать головы, чтобы их преодолеть, ведь иначе ребята окажутся навсегда заточенными в храме. Поможет ли им гид Кирк Фогг?
СтранаСША, Канада
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Джо
Менендес
- Актриса
Изабела
Мерсед
- ККАктёр
Колин
Критчли
- ДЮАктёр
Джет
Юргенсмейер
- КФАктёр
Кирк
Фогг
- ДКАктёр
Дэниэл
Кадмор
- ИСАктёр
Иоан
Себастьян Тирлуи
- КОАктриса
Катия
Ойеда
- ДМАктёр
Дэвид
Мичи
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- САСценарист
Скотт
А. Стоун
- СМПродюсер
Скотт
МакЭбой
- ДРПродюсер
Джессика
Роудс
- МСПродюсер
Майкл
Самачиччия
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дробина
- ДЕАктёр дубляжа
Данила
Ефремов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Солодилина
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДСХудожник
Дэн
Селон
- ТХОператор
Том
Хартинг