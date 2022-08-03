Легенды затерянного храма
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Легенды затерянного храма

Легенды затерянного храма (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Legends of the Hidden Temple
Приключения, Семейный65 мин12+

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О фильме

Трое подростков попадают в древний храм, где их ожидают удивительные и опасные приключения. В каждой комнате расставлены ловушки, и нашим героям придется сильно поломать головы, чтобы их преодолеть, ведь иначе ребята окажутся навсегда заточенными в храме. Поможет ли им гид Кирк Фогг?

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды затерянного храма»