Трое подростков попадают в древний храм, где их ожидают удивительные и опасные приключения. В каждой комнате расставлены ловушки, и нашим героям придется сильно поломать головы, чтобы их преодолеть, ведь иначе ребята окажутся навсегда заточенными в храме. Поможет ли им гид Кирк Фогг?

