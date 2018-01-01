Wink
Детям
Легенды затерянного храма
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды затерянного храма»

Режиссёры

Джо Менендес

Joe Menendez
Режиссёр

Актёры

Изабела Мерсед

Isabela Merced
АктрисаSadie (в титрах: Isabela Moner)
Колин Критчли

Colin Critchley
АктёрNoah
Джет Юргенсмейер

Jet Jurgensmeyer
АктёрDudley
Кирк Фогг

Kirk Fogg
АктёрKirk Fogg
Дэниэл Кадмор

Daniel Cudmore
АктёрThak
Иоан Себастьян Тирлуи

Ioan Sebastian Tirlui
АктёрZuma
Катия Ойеда

Catia Ojeda
АктрисаMom
Дэвид Мичи

David Michie
АктёрDad
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрOlmec

Сценаристы

Скотт А. Стоун

Scott A. Stone
Сценарист

Продюсеры

Скотт МакЭбой

Scott McAboy
Продюсер
Джессика Роудс

Jessica Rhoades
Продюсер
Майкл Самачиччия

Michael Sammaciccia
Продюсер

Актёры дубляжа

Виктория Дробина

Актриса дубляжа
Данила Ефремов

Актёр дубляжа
Елена Солодилина

Актриса дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа

Художники

Дэн Селон

Daniel Selon
Художник

Операторы

Том Хартинг

Thomas M. Harting
Оператор