Актёры и съёмочная группа фильма «Легенды затерянного храма»
Режиссёры
Актёры
АктрисаSadie (в титрах: Isabela Moner)
Изабела МерседIsabela Merced
АктёрNoah
Колин КритчлиColin Critchley
АктёрDudley
Джет ЮргенсмейерJet Jurgensmeyer
АктёрKirk Fogg
Кирк ФоггKirk Fogg
АктёрThak
Дэниэл КадморDaniel Cudmore
АктёрZuma
Иоан Себастьян ТирлуиIoan Sebastian Tirlui
АктрисаMom
Катия ОйедаCatia Ojeda
АктёрDad
Дэвид МичиDavid Michie
АктёрOlmec