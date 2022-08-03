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Легендарный

Легендарный (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Legendary
Драма, Спортивный102 мин18+

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О фильме

После смерти отца старший сын перестает общаться с семьей. Младший, типичный ботаник, который никогда не мог постоять за себя, вопреки запретам матери, принимает решение записаться в школьную команду по борьбе. Он хочет продолжить дело своего отца, ведь он был настоящей легендой...

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb