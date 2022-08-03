Легендарный (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Legendary
Драма, Спортивный102 мин18+
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О фильме
После смерти отца старший сын перестает общаться с семьей. Младший, типичный ботаник, который никогда не мог постоять за себя, вопреки запретам матери, принимает решение записаться в школьную команду по борьбе. Он хочет продолжить дело своего отца, ведь он был настоящей легендой...
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МДРежиссёр
Мэл
Дэмски
- Актриса
Патриша
Кларксон
- ДГАктёр
Девон
Грайе
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ММАктриса
Мадлен
Мартин
- Актёр
Дэнни
Гловер
- ДПАктёр
Джон
Пози
- ТПАктёр
Тайлер
Пози
- ТОАктёр
Тео
Оливарес
- КДАктёр
Карим
Дж. Граймс
- КААктёр
Кристофер
Алан Уивер
- ДПСценарист
Джон
Пози
- МППродюсер
Майкл
Павоне
- КБХудожница
Клер
Бро
- РМХудожник
Райан
Мартин Двайер
- КДОператор
Кеннет
Д. Зандер
- ДДКомпозитор
Джим
Джонстон