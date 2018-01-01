Wink
Детям
Легенда о Завещании мавра
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Завещании мавра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Завещании мавра»

Режиссёры

Вера Цехановская

Режиссёр
Михаил Цехановский

Режиссёр

Актёры

Леонид Галлис

Актёр
Сергей Мартинсон

Актёр
Александр Щагин

Актёр
Мария Виноградова

Актриса
Ю. Левицкий

Актёр
Эраст Гарин

Актёр

Сценаристы

Леонид Белокуров

Сценарист

Художники

Анатолий Курицын

Художник
Александр Беляков

Художник
Ирина Троянова

Художница
К. Малышев

Художник
Вера Валерианова

Художница

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Композитор