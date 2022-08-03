Легенда о великом мастере дзюдо 2 (фильм, 1945) смотреть онлайн
8.01945, Zoku Sugata Sanshirô
Боевик, Приключения78 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Продолжение похождений отважного дзюдоиста по имени Сугата Сансиро. На этот раз ему предстоит побороть новых соперников, включая белокожего волосатого боксeра, внешне, по мнению японцев, сильно похожего на обезьяну. Но герой сможет побороть всех противников, потому что его сила заключается не в ловкости тела, а в крепости духа.
СтранаЯпония
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb