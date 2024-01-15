8.92014, The Legend of Longwood
Приключения, Семейный94 мин12+
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Легенда Лонгвуда (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
12-летняя Микки Миллер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок в Ирландии. И хотя поначалу ей там совсем не нравится, со временем она узнаёт, что поселение окружает клубок тайн, и только она может разрушить проклятие Лонгвуда.
СтранаНидерланды, Германия, Ирландия
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb