Легенда Лонгвуда
Wink
Детям
Легенда Лонгвуда
8.92014, The Legend of Longwood
Приключения, Семейный94 мин12+

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Легенда Лонгвуда (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

12-летняя Микки Миллер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок в Ирландии. И хотя поначалу ей там совсем не нравится, со временем она узнаёт, что поселение окружает клубок тайн, и только она может разрушить проклятие Лонгвуда.


Страна
Нидерланды, Германия, Ирландия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb