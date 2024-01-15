Легенда Лонгвуда (фильм, 2014) смотреть онлайн

12-летняя Микки Миллер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок в Ирландии. И хотя поначалу ей там совсем не нравится, со временем она узнаёт, что поселение окружает клубок тайн, и только она может разрушить проклятие Лонгвуда.





