Легенда Лонгвуда
Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда Лонгвуда»

Актёры

Люси Мортон

Lucy Morton
АктрисаMickey Miller
Текла Рютен

Thekla Reuten
АктрисаLisa Miller
Фиона Глэскотт

Fiona Glascott
АктрисаCaitlin Lemon
Шон Махон

Sean Mahon
АктёрMarc Dumonceau
Лоркан Кранич

Lorcan Cranitch
АктёрLance Wicklow
Мириам Маргулис

Miriam Margolyes
АктрисаThyrza Dumonceau
Лоркан Боннер

Lorcan Bonner
АктёрSean O'Haron
Брендан Конрой

Brendan Conroy
АктёрBen Saunders
Аарон Кинселла

Aaron Kinsella
АктёрDanny Miller
Скотт Грэхэм

Scott Graham
АктёрColin Wicklow

Сценаристы

Гвен Экхаус

Gwen Eckhaus
Сценарист

Продюсеры

Майкл Гарлэнд

Michael Garland
Продюсер

Композиторы

Патрик Нил Дойл

Patrick Neil Doyle
Композитор