Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда Лонгвуда»
Актёры
АктрисаMickey Miller
Люси МортонLucy Morton
АктрисаLisa Miller
Текла РютенThekla Reuten
АктрисаCaitlin Lemon
Фиона ГлэскоттFiona Glascott
АктёрMarc Dumonceau
Шон МахонSean Mahon
АктёрLance Wicklow
Лоркан КраничLorcan Cranitch
АктрисаThyrza Dumonceau
Мириам МаргулисMiriam Margolyes
АктёрSean O'Haron
Лоркан БоннерLorcan Bonner
АктёрBen Saunders
Брендан КонройBrendan Conroy
АктёрDanny Miller
Аарон КинселлаAaron Kinsella
АктёрColin Wicklow