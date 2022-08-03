Леди в фургоне (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.42015, The Lady in the Van
Драма, Биография99 мин18+
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О фильме
Мэри Шеперд — бездомная леди, жившая в раздолбанном желтом фургоне и однажды припарковавшаяся напротив кэмденской квартиры Беннетта. Бабуля прожила под окнами писателя 15 лет, превратившись в любимицу района, местную достопримечательность и, в конечном счете, героиню пьесы Беннета..
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Биография
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НХРежиссёр
Николас
Хайтнер
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актёр
Джим
Бродбент
- КХАктриса
Клер
Хэммонд
- ДФАктёр
Джордж
Фентон
- АДАктёр
Алекс
Дженнингс
- ДПАктёр
Джейми
Паркер
- ДФАктриса
Дебора
Финдли
- Актёр
Роджер
Аллам
- АБСценарист
Алан
Беннетт
- НХПродюсер
Николас
Хайтнер
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- НУХудожница
Натали
Уорд
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон