Леди в фургоне (фильм, 2015) смотреть онлайн

Мэри Шеперд — бездомная леди, жившая в раздолбанном желтом фургоне и однажды припарковавшаяся напротив кэмденской квартиры Беннетта. Бабуля прожила под окнами писателя 15 лет, превратившись в любимицу района, местную достопримечательность и, в конечном счете, героиню пьесы Беннета..

