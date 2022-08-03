Леди в фургоне
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Леди в фургоне

Леди в фургоне (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.42015, The Lady in the Van
Драма, Биография99 мин18+

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О фильме

Мэри Шеперд — бездомная леди, жившая в раздолбанном желтом фургоне и однажды припарковавшаяся напротив кэмденской квартиры Беннетта. Бабуля прожила под окнами писателя 15 лет, превратившись в любимицу района, местную достопримечательность и, в конечном счете, героиню пьесы Беннета..

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Биография
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb