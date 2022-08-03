Леди на драйве
Wink
Фильмы
Леди на драйве
8.42020, Lady Driver
Спортивный100 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Леди на драйве (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

16-летняя Эль только что получила водительские права. Взбунтовавшись против невыносимой жизни с матерью и отчимом, она угоняет автомобиль и бежит из города в надежде найти себя и больше узнать об умершем отце. Прямо в дороге машина ломается – к счастью, совсем неподалеку от автомастерской Тима, дяди Эль. Она устраивается туда на летнюю работу и погружается в культуру гонок по бездорожью, с которой, как оказалось, прочно связана история ее семьи.

Страна
США
Жанр
Спортивный
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb