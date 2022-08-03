Леди на драйве (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
16-летняя Эль только что получила водительские права. Взбунтовавшись против невыносимой жизни с матерью и отчимом, она угоняет автомобиль и бежит из города в надежде найти себя и больше узнать об умершем отце. Прямо в дороге машина ломается – к счастью, совсем неподалеку от автомастерской Тима, дяди Эль. Она устраивается туда на летнюю работу и погружается в культуру гонок по бездорожью, с которой, как оказалось, прочно связана история ее семьи.
СтранаСША
ЖанрСпортивный
КачествоFull HD, SD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Пол Пиччинино
- ГВАктриса
Грэйс
Ван Дин
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- КМАктриса
Кристина
Мур
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- Актриса
Аманда
Детмер
- ДДАктёр
Джон
Дьюси
- ДГАктёр
Дэвид
Гридли
- КМАктёр
Камерон
МакКендри
- ДДСценарист
Джон
Дьюси
- ТМСценарист
Т.К.
МакКами
- ААПродюсер
Али
Афшар
- ДДПродюсер
Джон
Дьюси
- ФЛПродюсер
Форрест
Лукас
- БХМонтажёр
Бретт
Хедлунд
- ДККомпозитор
Джэми
Кристоферсон