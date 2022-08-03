16-летняя Эль только что получила водительские права. Взбунтовавшись против невыносимой жизни с матерью и отчимом, она угоняет автомобиль и бежит из города в надежде найти себя и больше узнать об умершем отце. Прямо в дороге машина ломается – к счастью, совсем неподалеку от автомастерской Тима, дяди Эль. Она устраивается туда на летнюю работу и погружается в культуру гонок по бездорожью, с которой, как оказалось, прочно связана история ее семьи.

