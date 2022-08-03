Леденец
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Леденец

Леденец (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.52005, Hard Candy
Триллер, Драма99 мин18+

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О фильме

Девочка-подросток пытается разоблачить фотографа-педофила. Звезда боевика «Начало» Эллиот Пейдж и Патрик Уилсон в остром триллере Дэвида Слэйда.

Двое незнакомцев, 14-летняя Хэйли и 32-летний Джефф, договариваются через интернет о встрече в кафе. Знакомство плавно перетекает в предложение Джеффа поехать к нему, чтобы послушать редкую запись концерта музыкальной группы, которая нравится им обоим. И вот они продолжают общение в шикарном доме, стены которого увешаны портретами несовершеннолетних девушек. Хэйли подозревает, что Джефф — педофил, но бесстрашно предлагает хозяину-фотографу себя в качестве модели. Чтобы расслабиться, девушка-подросток решает приготовить пару коктейлей. После первого же стакана подозреваемый теряет сознание, а, очнувшись, вдруг понимает, что привязан к стулу.

Удастся ли юной Хэйли разоблачить потенциального преступника? Ответ ждет вас в провокационном триллере «Леденец» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве скоро станет возможно на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леденец»