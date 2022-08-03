Леденец (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Девочка-подросток пытается разоблачить фотографа-педофила. Звезда боевика «Начало» Эллиот Пейдж и Патрик Уилсон в остром триллере Дэвида Слэйда.
Двое незнакомцев, 14-летняя Хэйли и 32-летний Джефф, договариваются через интернет о встрече в кафе. Знакомство плавно перетекает в предложение Джеффа поехать к нему, чтобы послушать редкую запись концерта музыкальной группы, которая нравится им обоим. И вот они продолжают общение в шикарном доме, стены которого увешаны портретами несовершеннолетних девушек. Хэйли подозревает, что Джефф — педофил, но бесстрашно предлагает хозяину-фотографу себя в качестве модели. Чтобы расслабиться, девушка-подросток решает приготовить пару коктейлей. После первого же стакана подозреваемый теряет сознание, а, очнувшись, вдруг понимает, что привязан к стулу.
Удастся ли юной Хэйли разоблачить потенциального преступника? Ответ ждет вас в провокационном триллере «Леденец» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве скоро станет возможно на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дэвид
Слэйд
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Сандра
О
- ОРАктриса
Одесса
Рэй
- ГДАктёр
Гилберт
Джон
- КБАктриса
Кори
Брайт
- БНСценарист
Брайан
Нельсон
- МКПродюсер
Майкл
Колдуэлл
- РХПродюсер
Ричард
Хаттон
- ДАПродюсер
Джоди
Аллен
- ПДПродюсер
Пол
Дж. Аллен
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ДДХудожница
Дженнифер
Джонсон
- КХХудожница
Кейт
Холлидэй
- Оператор
Джо
Уиллемс
- МНКомпозитор
Молли
Найман