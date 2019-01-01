Лед в огне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Документальный проект, в котором режиссeр занимается исследованием изменения климата из-за выбросов углерода в атмосферу. Он пытается выяснить, существуют ли способы понизить уровень этих выбросов, дабы попытаться воспрепятствовать глобальному потеплению, последствия которого мы с вами ощущаем практически уже сегодня. Лето 2018 года стало самым жарким летом за всю историю наблюдения за климатом. Штормы участились, лeд в Арктике тает с колоссальной скоростью — ученые и экологи анализируют ситуацию и дают свои прогнозы касательно ближайшего будущего. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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