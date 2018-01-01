Wink
Детям
Куплю привидение
Актёры и съёмочная группа фильма «Куплю привидение»

Режиссёры

Екатерина Образцова

Режиссёр

Актёры

Александр Малов

Актёрозвучка
Дмитрий Назаров

Актёрозвучка

Сценаристы

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист

Операторы

Наталия Михайлова

Оператор

Композиторы

Геннадий Гладков

Композитор