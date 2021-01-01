Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Картина задумана, как путешествие по «виртуальному» музею Сергея Павловича Дягилева, где каждый зал рассказывает о разных сферах его деятельности. «Экскурсию» по залам ведут «проводники» — знаковые фигуры из разных сфер искусства, связанных с деятельностью Сергея Павловича. В центре внима�ния — не только художественные находки Дягилева, но и его талант организатора, его открытия в области продюсирования, пиара и рекламы. Области, в которых Дягилев был первопроходцем.



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