Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева
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Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева

Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева
Документальные44 мин16+

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Сюжет

Картина задумана, как путешествие по «виртуальному» музею Сергея Павловича Дягилева, где каждый зал рассказывает о разных сферах его деятельности. «Экскурсию» по залам ведут «проводники» — знаковые фигуры из разных сфер искусства, связанных с деятельностью Сергея Павловича. В центре внимания — не только художественные находки Дягилева, но и его талант организатора, его открытия в области продюсирования, пиара и рекламы. Области, в которых Дягилев был первопроходцем.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

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