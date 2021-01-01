Куколки
Wink
Детям
Куколки
8.52021, Honey Girls
Комедии, Мюзикл86 мин6+

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Куколки (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Fancy G, мировая музыкальная звезда, устраивает конкурс, чтобы найти певицу, которая откроет ее выступление на масштабной интернет-трансляции. Девушки, прошедшие отбор, отправляются в шикарный особняк, где соревнуются между собой. Количество участниц постепенно сокращается, но троим удаeтся подружиться и даже записать музыкальное видео, которое становится вирусной сенсацией. Вот только, чтобы остаться в конкурсе, им нужно скрывать свой успех – Fancy G ищет сольную исполнительницу, а не группу.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные, Мюзикл

Рейтинг

4.9 IMDb