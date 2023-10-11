Кукла. Реинкарнация зла
Wink
Фильмы
Кукла. Реинкарнация зла
7.82023, Ban Chao.. Buchayan
Ужасы118 мин18+
Семейная пара сдает свой дом новым жильцам, которые начинают проводить жуткие ночные ритуалы

Кукла. Реинкарнация зла (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Вдохновленный реальными событиями тайский хоррор о семье, которая сдала дом в аренду членам зловещего культа. Нинг и Квин — семейная пара, владеющая просторным домом. Чтобы наладить свои финансовые дела, они сдают его в аренду молодой женщине Нач и ее пожилой матери Ратри. В свою очередь Нинг и Квин вместе с дочерью переселяются в квартиру поменьше и совершенно не ждут подвоха от своих жильцов. Однажды Нинг приезжает в дом, чтобы забрать старые фотографии, но замечает нечто странное: окна закрыты наглухо, а письма, пришедшие хозяевам, вскрыты. Кроме того, соседка рассказывает, что из дома доносились странные звуки... Кто на самом деле загадочные арендаторы, расскажет хоррор «Кукла. Реинкарнация зла» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Таиланд
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кукла. Реинкарнация зла»