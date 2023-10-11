Кукла. Реинкарнация зла (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Вдохновленный реальными событиями тайский хоррор о семье, которая сдала дом в аренду членам зловещего культа. Нинг и Квин — семейная пара, владеющая просторным домом. Чтобы наладить свои финансовые дела, они сдают его в аренду молодой женщине Нач и ее пожилой матери Ратри. В свою очередь Нинг и Квин вместе с дочерью переселяются в квартиру поменьше и совершенно не ждут подвоха от своих жильцов. Однажды Нинг приезжает в дом, чтобы забрать старые фотографии, но замечает нечто странное: окна закрыты наглухо, а письма, пришедшие хозяевам, вскрыты. Кроме того, соседка рассказывает, что из дома доносились странные звуки... Кто на самом деле загадочные арендаторы, расскажет хоррор «Кукла. Реинкарнация зла» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

