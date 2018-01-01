Wink
Кукла. Реинкарнация зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Кукла. Реинкарнация зла»

Режиссёры

Сопхон Сакдапхисит

Sophon Sakdaphisit
Режиссёр

Актёры

Ниттха Йираюнгюрн

Nittha Jirayungyurn
АктрисаNing
Суколлават Канарот

Sukollawat Kanarot
АктёрKwin
Тханяпхат Маюралила

Thanyaphat Mayuraleela
АктрисаIng
Пенпак Сирикул

Penpak Sirikul
АктрисаRatree
Намфон Пакди

Namfon Pakdee
АктрисаNuch
Супхитхак Чатсуриявонг

Suphithak Chatsuriyawong
АктёрTom
Натнипхапорм Ингаморнрат

Natniphaporm Ingamornrat
АктрисаAunty Phorn
Павариса Суратхин

Pawarisa Surathin
АктрисаJaa
Нарупорнкамол Чайсанг

Narupornkamol Chaisang
АктрисаAmm
Пинтира Сингхасим

Pintira Singhaseem
АктрисаNing's mother

Сценаристы

Сопхон Сакдапхисит

Sophon Sakdaphisit
Сценарист

Продюсеры

Йира Малигул

Jira Maligool
Продюсер
Вирачай Яйквавонг

Weerachai Yaikwawong
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Иванова

Актриса дубляжа
Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Полина Авдеенко

Актриса дубляжа
Ксения Бржезовская

Актриса дубляжа
Екатерина Ландо

Актриса дубляжа

Монтажёры

Панаю Кунванли

Panayu Kunvanlee
Монтажёр

Операторы

Нирамон Росс

Niramon Ross
Оператор

Композиторы

Вичая Ватанасапт

Vichaya Vatanasapt
Композитор