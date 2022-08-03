Кто поедет на выставку? (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Кукольный фильм для младших школьников. В нем подвергается насмешке зазнайство, легкомысленное отношение к труду и восхваляются находчивость, трудолюбие и изобретательность детей. В фильме использованы рисунки, игрушки и вышивки детей Центрального Дворца пионеров г. Москвы.

