Кто поедет на выставку? (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Кто поедет на выставку?
Кто поедет на выставку?

Кто поедет на выставку? (фильм, 1964)

9.11964, Кто поедет на выставку?
Мультфильм, Советские мультфильмы15 мин0+

О фильме

Кукольный фильм для младших школьников. В нем подвергается насмешке зазнайство, легкомысленное отношение к труду и восхваляются находчивость, трудолюбие и изобретательность детей. В фильме использованы рисунки, игрушки и вышивки детей Центрального Дворца пионеров г. Москвы.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb