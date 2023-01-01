Кто боится Вирджинии Вульф? (фильм, 1966) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Два часа ночи в Новой Англии. Джордж — подавленный профессор истории, женатый на Марте, распутнице, чей отец является ректором колледжа, где преподает Джордж. После двадцати лет брака их союз постоянно скачет от любви к ненависти. Марта любит сравнивать своего слабого супруга со своим сильным отцом, зная, что это злит еe мужа. Накануне вечером они отправились на вечеринку факультета, где познакомились с молодыми сотрудниками Ником и Хани. Ник, преподаватель биологии, считает себя сердцеедом, а Хани, по определению Марты, серая мышка. Супружеская пара постарше приглашает вторую зайти в их комфортабельный дом и выпить по рюмочке на прощанье. Всю ночь напролeт они выпивают, танцуют и играют в психологические «игры».
Кто боится Вирджинии Вульф? смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- МНРежиссёр
Майк
Николс
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- РБАктёр
Ричард
Бёртон
- ДСАктёр
Джордж
Сигал
- СДАктриса
Сэнди
Деннис
- АФАктриса
Агнес
Флэнеган
- ФФАктёр
Фрэнк
Флэнеган
- ЭЛСценарист
Эрнест
Леман
- ЭОСценарист
Эдвард
Олби
- ЭЛПродюсер
Эрнест
Леман
- ИШХудожница
Ирен
Шарафф
- ДДХудожник
Джордж
Джеймс Хопкинс
- СОМонтажёр
Сэм
О’Стин
- ХУОператор
Хаскелл
Уэкслер
- АНКомпозитор
Алекс
Норт