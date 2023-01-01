Кто боится Вирджинии Вульф? (фильм, 1966) смотреть онлайн

Сюжет

Два часа ночи в Новой Англии. Джордж — подавленный профессор истории, женатый на Марте, распутнице, чей отец является ректором колледжа, где преподает Джордж. После двадцати лет брака их союз постоянно скачет от любви к ненависти. Марта любит сравнивать своего слабого супруга со своим сильным отцом, зная, что это злит еe мужа. Накануне вечером они отправились на вечеринку факультета, где познакомились с молодыми сотрудниками Ником и Хани. Ник, преподаватель биологии, считает себя сердцеедом, а Хани, по определению Марты, серая мышка. Супружеская пара постарше приглашает вторую зайти в их комфортабельный дом и выпить по рюмочке на прощанье. Всю ночь напролeт они выпивают, танцуют и играют в психологические «игры».



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