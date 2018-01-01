Крылья урагана
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Крылья урагана

Крылья урагана (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Hurricane
Боевики, Драмы102 мин18+

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Сюжет

История польского пилота Яна Зумбаха, который вступает в ряды британских ВВС, чтобы дать финальный отпор летчику люфтваффе и предотвратить вторжение в Великобританию.

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Информация

Страна
Великобритания, Польша
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крылья урагана»

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