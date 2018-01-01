Крылья урагана (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Hurricane
Боевики, Драмы102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История польского пилота Яна Зумбаха, который вступает в ряды британских ВВС, чтобы дать финальный отпор летчику люфтваффе и предотвратить вторжение в Великобританию.
Крылья урагана смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, Польша
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Боевики, Драмы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Блэр
- ИРАктёр
Иван
Реон
- Актёр
Майло
Гибсон
- СМАктриса
Стефани
Мартини
- Актёр
Криштоф
Гадек
- МДАктёр
Марчин
Дорочиньский
- МКАктёр
Мануэль
Клейн
- РДАктёр
Рафаэль
Деспрез
- РГАктриса
Рози
Грэй
- ЭУАктриса
Эмили
Уайатт
- РПАктёр
Роберт
Порталь
- АГСценарист
Аластер
Гэлбрейт
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АКАктёр дубляжа
Артем
Казюханов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- РКХудожник
Ричард
Кук
- ШБМонтажёр
Шон
Бартон
- ПСОператор
Петр
Слисковски