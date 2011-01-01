Крутой чувак (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Bad Ass
Боевики, Драмы86 мин18+
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Сюжет
Пожилой мексиканец Фрэнк Вега заступается за старика в автобусе, и его разборка со шпаной становится хитом Youtube. Вега получает прозвище Крутой чувак, и вскоре ему снова приходится его оправдывать. Убит лучший друг Фрэнка, и наш герой начинает мстить, чтобы восстановить справедливость.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb