Крутой чувак
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Крутой чувак

Крутой чувак (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Bad Ass
Боевики, Драмы86 мин18+

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Сюжет

Пожилой мексиканец Фрэнк Вега заступается за старика в автобусе, и его разборка со шпаной становится хитом Youtube. Вега получает прозвище Крутой чувак, и вскоре ему снова приходится его оправдывать. Убит лучший друг Фрэнка, и наш герой начинает мстить, чтобы восстановить справедливость.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb