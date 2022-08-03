Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Красочный приключенческий мультфильм из Испании о первом в истории кругосветном путешествии, которое возглавил знаменитый Фернандо Магеллан.



Одно из самых захватывающих приключений в истории человечества — первое кругосветное путешествие. Его задумал адмирал Фернандо Магеллан, уверенный, что из Испании к Островам пряностей можно добраться, не заходя в португальские воды. И вот в Севилье начинается набор добровольцев, готовых рискнуть всем и отправиться изучать неизведанные проливы. Среди них — молодой и самоуверенный Хуан Себастьян Элькано, мечтающий когда-нибудь стать капитаном собственного корабля. Ему нужно доказать всем, что он настоящий герой, иначе в родной Испании он попадет в тюрьму. В пути команде Магеллана предстоит пережить немало опасностей и навсегда изменить историю.



За их экспедицией можно наблюдать, если смотреть «Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана» — мультфильм 2019 года смотреть онлайн можно на Wink.

