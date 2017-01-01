Круги дьявола (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Семья, младший сын которой по имени Джастин попал в секту, нанимает специалиста по вытаскиванию людей из подобных организаций. Они похищают Джастина, привозят его в отдаленный дом в лесу, привязывают к стулу, и специалист начинает свою работу. Но дом вдруг окружают люди в масках - члены секты пришли за своим «братом».
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДКАктриса
Дебора
Кара Ангер
- БСАктёр
Бен
Салливан
- ЧРАктриса
Челси
Рикеттс
- НРАктёр
Ник
Ру
- Актёр
Джонатон
Шек
- Актёр
Стивен
Дорфф
- АКАктёр
Алекс
Кинги
- КЭАктриса
Кэрол
Эбни
- ДРСценарист
Джаред
Риве
- ТАПродюсер
Томми
Аластра
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Солодилина
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- КДХудожница
Крис
Дескинс
- ЭРОператор
Эндрю
Руссо
- АСКомпозитор
Антон
Санко