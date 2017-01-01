Круги дьявола
Wink
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Круги дьявола
6.92017, Jackals
Ужасы, Триллеры82 мин18+

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Круги дьявола (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Семья, младший сын которой по имени Джастин попал в секту, нанимает специалиста по вытаскиванию людей из подобных организаций. Они похищают Джастина, привозят его в отдаленный дом в лесу, привязывают к стулу, и специалист начинает свою работу. Но дом вдруг окружают люди в масках - члены секты пришли за своим «братом».

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Круги дьявола»

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