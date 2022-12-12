Сбежавший из заключения социопат Джеймс Беннетт совершает ряд жестоких убийств, оставляя своим преследователям подсказки. ФБР и местной полиции приходится работать вместе, чтобы остановить преступника. По странному стечению обстоятельств Беннетт отправляется в дом, в котором он вырос, где группа студентов как раз работает над составлением его психологического портрета.

