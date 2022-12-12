Круг
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Круг

Круг (фильм, 2010) смотреть онлайн

5.72010, CIRCLE
Ужасы, Триллер84 мин18+

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О фильме

Сбежавший из заключения социопат Джеймс Беннетт совершает ряд жестоких убийств, оставляя своим преследователям подсказки. ФБР и местной полиции приходится работать вместе, чтобы остановить преступника. По странному стечению обстоятельств Беннетт отправляется в дом, в котором он вырос, где группа студентов как раз работает над составлением его психологического портрета.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
3.3 IMDb