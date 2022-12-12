Круг (фильм, 2010) смотреть онлайн
5.72010, CIRCLE
Ужасы, Триллер84 мин18+
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О фильме
Сбежавший из заключения социопат Джеймс Беннетт совершает ряд жестоких убийств, оставляя своим преследователям подсказки. ФБР и местной полиции приходится работать вместе, чтобы остановить преступника. По странному стечению обстоятельств Беннетт отправляется в дом, в котором он вырос, где группа студентов как раз работает над составлением его психологического портрета.
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
3.3 IMDb
- МВРежиссёр
Майкл
В. Уоткинс
- ДТАктёр
Джейсон
Томпсон
- СУАктёр
Сайлас
Уэйр Митчелл
- ЭЛАктриса
Эрин
Локитц
- ПОАктёр
Питер
Онорати
- КПАктриса
Кинси
Паккард
- ГОАктриса
Гейл
О’Грейди
- МДАктёр
Майкл
ДеЛуис
- УСАктёр
Уилл
Стайлз
- АОАктриса
Америка
Оливо
- ЭФАктриса
Эрин
Фостер
- БТСценарист
Брэд
Тиманн
- ДАПродюсер
Джеймс
Аллен Брэдли
- ДДПродюсер
Джо
Дэйн
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- ББХудожник
Брэндон
Бернард
- ДКМонтажёр
Дэвид
Крэбтри