Кровавый урожай (фильм, 2025) смотреть онлайн

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать однокласс�ников Куинн.



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