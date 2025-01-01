Кровавый урожай
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Кровавый урожай

Кровавый урожай (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Clown in a Cornfield
Ужасы18+

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О фильме

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать одноклассников Куинн.

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Страна
США, Люксембург, Великобритания, Канада
Жанр
Ужасы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый урожай»