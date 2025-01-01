Кровавый урожай (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Clown in a Cornfield
Ужасы18+
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О фильме
Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать однокласс�ников Куинн.
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СтранаСША, Люксембург, Великобритания, Канада
ЖанрУжасы
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ИКРежиссёр
Илай
Крэйг
- КМАктёр
Карсон
МакКормак
- АМАктёр
Александр
Мартин Дикин
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актёр
Уилл
Сассо
- ВМАктриса
Верити
Маркс
- КДАктриса
Кэти
Дуглас
- АААктёр
Аарон
Абрамс
- АСАктёр
Айо
Соланке
- КПАктриса
Кассандра
Потенза
- ИКСценарист
Илай
Крэйг
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- СМХудожница
Сара
МакКадден
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- СПХудожник
Стив
Пако
- СПМонтажёр
Сабрина
Питре
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс