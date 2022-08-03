Кровавый стрим
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Кровавый стрим

Кровавый стрим (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.72017, Framed
Ужасы78 мин18+

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О фильме

Группа молодых людей подверглась нападению трeх человек. Жестокие игры и пытки будут транслироваться в прямом эфире.

Страна
Испания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.5 IMDb