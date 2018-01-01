Wink
Фильмы
Кровавый стрим
Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый стрим»

Режиссёры

Марк Мартинес

Marc Martínez Jordán
Режиссёр

Актёры

Энрик Окер

Enric Auquer
АктёрJavi
Алекс Маруни

Àlex Maruny
АктёрInvasor 1
Даниэль Хорват

Daniel Horvath
АктёрMaurice
Джо Манхон

Joe Manjón
АктёрÁlex
Бил Монторо

Biel Montoro
АктёрTomás
Юлия Молинс

Júlia Molins
АктрисаBea
Лидия Касанова

Lídia Casanova
АктрисаSara
Мерсе Монтала

Mercè Montalà
АктрисаMari Carmen
Клаудия Понс

Clàudia Pons
АктрисаClàudia
Карлос Фабрегас

Carlus Fàbrega
АктёрInspector de Policía (в титрах: Carlus Fábrega)

Сценаристы

Марк Мартинес

Marc Martínez Jordán
Сценарист

Продюсеры

Хоан Рамон Армадас

JR Armadàs Monclús
Продюсер
Марк Каррете

Marc Carreté
Продюсер

Монтажёры

Марк Мартинес

Marc Martínez Jordán
Монтажёр