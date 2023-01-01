Кровавый спорт (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Bloodsport
Драмы, Спорт16+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
В Гонконге должны состояться подпольные соревнования по восточным единоборствам, к которым готовится и один из американских военнослужащих. В свое время, будучи ребенком, он стал приемным сыном японца - учителя каратэ, достиг совершенства путем упорных тренировок и в знак успеха получил священный японский меч. Он самовольно оставляет воинскую часть и отправляется в Гонконг на «Кумите». По следам молодого человека идет ФБР. Несмотря на все преграды, возникающие на пути каратиста, ему удается добиться победы и вступить в Братство Черного Дракона...
Кровавый спорт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- НАР�ежиссёр
Ньют
Арнольд
- ДГАктёр
Дональд
Гибб
- ЛЭАктриса
Леа
Эйрс
- БЙАктёр
Боло
Йен
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ПРАктёр
Пьер
Рафини
- РГАктриса
Рэни
Гилл
- Актёр
Форест
Уитакер
- ФЧАктёр
Филип
Чань
- НБАктёр
Норман
Бёртон
- ШЛСценарист
Шелдон
Леттич
- ФДСценарист
Фрэнк
Дюкс
- ЙГПродюсер
Йорам
Глобус
- МДПродюсер
Марк
ДиСалле
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- ККМонтажёр
Карл
Кресс
- Монтажёр
Жан-Клод
Ван Дамм