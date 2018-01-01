Wink
Фильмы
Кровавый Санта
Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавый Санта»

Режиссёры

Дик Мас

Дик Мас

Dick Maas
Режиссёр

Актёры

Эгберт Ян Вебер

Эгберт Ян Вебер

Egbert Jan Weeber
АктёрFrank (в титрах: Egbert-Jan Weeber)
Берт Луппес

Берт Луппес

Bert Luppes
АктёрGoert Hoekstra
Каро Ленссен

Каро Ленссен

Caro Lenssen
АктрисаLisa
Хуб Стапель

Хуб Стапель

Huub Stapel
АктёрNiklas
Эсха Танихату

Эсха Танихату

Escha Tanihatu
АктрисаSophie
Джим Деддес

Джим Деддес

Jim Deddes
АктёрSander
Джои ван дер Вельден

Джои ван дер Вельден

Joey van der Velden
АктёрHanco
Йап Спийкерс

Йап Спийкерс

Jaap Spijkers
АктёрChef
Бен Рамакерс

Бен Рамакерс

Ben Ramakers
АктёрVan Dijk
Кес Бот

Кес Бот

Kees Boot
АктёрRechercheur 1

Сценаристы

Дик Мас

Дик Мас

Dick Maas
Сценарист

Продюсеры

Дик Мас

Дик Мас

Dick Maas
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Александр Воронов

Александр Воронов

Актёр дубляжа

Художники

Алетт Краан

Алетт Краан

Alette Kraan
Художница

Операторы

Гуидо ван Геннеп

Гуидо ван Геннеп

Guido van Gennep
Оператор

Композиторы

Дик Мас

Дик Мас

Dick Maas
Композитор