Кровавый Санта (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Sint
Ужасы, Фэнтези84 мин18+
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О фильме
Святой Николас — вовсе не добросердечный друг детей, как думают люди. На самом деле это кровожадный убийца, который открывает охоту на детей при свете луны в ночь на 5 декабря.
СтранаНидерланды
ЖанрКомедия, Ужасы, Фэнтези
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дик
Мас
- ЭЯАктёр
Эгберт
Ян Вебер
- БЛАктёр
Берт
Луппес
- КЛАктриса
Каро
Ленссен
- ХСАктёр
Хуб
Стапель
- ЭТАктриса
Эсха
Танихату
- ДДАктёр
Джим
Деддес
- ДвАктёр
Джои
ван дер Вельден
- ЙСАктёр
Йап
Спийкерс
- БРАктёр
Бен
Рамакерс
- КБАктёр
Кес
Бот
- ДМСценарист
Дик
Мас
- ДМПродюсер
Дик
Мас
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АКХудожница
Алетт
Краан
- ГвОператор
Гуидо
ван Геннеп
- ДМКомпозитор
Дик
Мас