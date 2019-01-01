Кровавая гора
Wink
Фильмы
Кровавая гора
7.32019, Eminence Hill
Приключения96 мин18+

Кровавая гора (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Независимый вестерн с религиозными мотивами и камео Лэнса Хенриксена. Банда преступников разыскивает и убивает присяжных, по вине которых повесили брата их предводителя Ройса Тьюллиса. В их списке остался всего лишь один человек, расправиться с которым им ничего не стоит. Прикончив последнего присяжного и его жену, банда похищает его дочь Рут, рассчитывая продать ее в ближайшем борделе. Но преступники сами становятся жертвами, когда теряют лошадей, а в городе, куда им удается дойти пешком, их встречает религиозный культ, члены которого оказываются опаснее бандитов. На Wink фильм «Кровавая гора» можно посмотреть онлайн.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Приключения

Рейтинг

4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровавая гора»

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