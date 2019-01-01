Кровавая гора (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Независимый вестерн с религиозными мотивами и камео Лэнса Хенриксена. Банда преступников разыскивает и убивает присяжных, по вине которых повесили брата их предводителя Ройса Тьюллиса. В их списке оста�лся всего лишь один человек, расправиться с которым им ничего не стоит. Прикончив последнего присяжного и его жену, банда похищает его дочь Рут, рассчитывая продать ее в ближайшем борделе. Но преступники сами становятся жертвами, когда теряют лошадей, а в городе, куда им удается дойти пешком, их встречает религиозный культ, члены которого оказываются опаснее бандитов. На Wink фильм «Кровавая гора» можно посмотреть онлайн.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения
Рейтинг
4.4 IMDb
- РКРежиссёр
Роберт
Конуэй
- БКАктёр
Барри
Корбин
- ДСАктриса
Доминик
Суэйн
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- КДАктёр
Клинт
Джеймс
- ОКАктёр
Оуэн
Конуэй
- АХАктриса
Анна
Харр
- ЧМАктёр
Чарли
Мотли
- ЛИАктёр
Луи
Иаккарино
- ККАктёр
Камерон
Котечки
- БСАктриса
Бринк
Стивенс
- РКСц�енарист
Роберт
Конуэй
- ОКСценарист
Оуэн
Конуэй
- РКПродюсер
Роберт
Конуэй
- МФПродюсер
Мем
Ферда
- НБПродюсер
Натаниэл
Бёрнс
- ЛХХудожница
Лори
Хаберман
- РКМонтажёр
Роберт
Конуэй
- ДМКомпозитор
Джей
Мартин