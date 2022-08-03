Кровь машин (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.12019, Blood Machines
Фантастика50 мин18+
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О фильме
Где-то в далеком будущем. Космический истребитель капитана Васкана охотится на звездолет «Мима». Поврежденной машине удается уйти от преследователя и скрыться на пустынной планете, где ее встречают похожие на амазонок женщины с копьями. К тому времени, когда Васкан находит свою жертву, на ее защиту готова встать целая армия космических воительниц.
СтранаФранция
ЖанрФантастика
КачествоFull HD, SD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЭЛАктриса
Элиза
Ласовски
- АХАктёр
Андерс
Хейнриксен
- КЭАктёр
Кристиан
Эриксон
- НКАктриса
Наташа
Кэшман
- УДАктёр
Уолтер
Дикерсон
- ЖБАктриса
Жоэль
Беркманс
- АФАктёр
Александра
Фландрин
- НСАктриса
Ноэми
Стивенс
- МЛАктриса
Марион
Левавассёр
- ГСАктриса
Гаранс
Сильве
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- КБКомпозитор
Карпентер
Брют