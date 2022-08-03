Кровь машин
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Кровь машин

Кровь машин (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.12019, Blood Machines
Фантастика50 мин18+

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О фильме

Где-то в далеком будущем. Космический истребитель капитана Васкана охотится на звездолет «Мима». Поврежденной машине удается уйти от преследователя и скрыться на пустынной планете, где ее встречают похожие на амазонок женщины с копьями. К тому времени, когда Васкан находит свою жертву, на ее защиту готова встать целая армия космических воительниц.

Страна
Франция
Жанр
Фантастика
Качество
Full HD, SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь машин»