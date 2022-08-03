Кровь машин (фильм, 2019) смотреть онлайн

Где-то в далеком будущем. Космический истребитель капитана Васкана охотится на звездолет «Мима». Поврежденной машине удается уйти от преследователя и скрыться на пустынной планете, где ее встречают похожие на амазонок женщины с копьями. К тому времени, когда Васкан находит свою жертву, на ее защиту готова встать целая армия космических воительниц.

