Кровь и шоколад (фильм, 2007) смотреть онлайн

Они встретились в заброшенной церкви. Эйден и Вивиан, художник и продавщица шоколада, простой смертный и женщина-оборотень. По вековой традиции стая Вивиан собирается в лесу для ритуальной охоты. В жертву избран он. Она должна сделать выбор… Любовь или инстинкт, кровь или жизнь…

