Кровь и шоколад (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Blood and Chocolate
Фэнтези94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Они встретились в заброшенной церкви. Эйден и Вивиан, художник и продавщица шоколада, простой смертный и женщина-оборотень. По вековой традиции стая Вивиан собирается в лесу для ритуальной охоты. В жертву избран он. Она должна сделать выбор… Любовь или инстинкт, кровь или жизнь…
СтранаСША, Германия, Великобритания, Румыния
ЖанрФэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Катя
фон Гарнье
- АБАктриса
Агнес
Брукнер
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- ОМАктёр
Оливье
Мартинес
- КРАктриса
Катя
Риман
- БДАктёр
Брайан
Дик
- Актёр
Крис
Гир
- ТХАктёр
Том
Харпер
- ДКАктёр
Джон
Керр
- ДУАктёр
Джек
Уилсон
- ВУАктёр
Виталий
Урсу
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- ВЭПродюсер
Вольфганг
Эзенвайн
- ХКПродюсер
Хоук
Кох
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ЭБХудожница
Элизабетта
Беральдо
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль