Кроткая
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Кроткая

Кроткая (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Кроткая
Драма, Детектив137 мин18+

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О фильме

Молодая женщина по пути на свидание к арестованному мужу встречает различных героев своего времени: от полицейских и правозащитников до проституток и бродяг.

Страна
Нидерланды, Латвия, Украина, Россия, Франция, Литва, Германия
Жанр
Драма, Детектив
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb