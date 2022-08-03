Кроткая (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Кроткая
Драма, Детектив137 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СЛРежиссёр
Сергей
Лозница
- ВМАктриса
Василина
Маковцева
- ВААктёр
Валериу
Андрюцэ
- СКАктёр
Сергей
Колесов
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- АКАктриса
Алиса
Кравцова
- Актёр
Константин
Итунин
- НКАктёр
Николай
Коляда
- Актёр
Сергей
Федоров
- АЗАктёр
Александр
Замураев
- СЛСценарист
Сергей
Лозница
- МШПродюсер
Мария
Шустова
- ДРХудожница
Дорота
Рокепло
- ДКМонтажёр
Даниэлюс
Коканаускис