Кр�оссы (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Sneaks
Семейный, Комедия6+
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О фильме
Тай и Максин — неразлучная парочка элитных кроссовок, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки. Бег на улице, игра в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Но однажды модную пару разлучают. Теперь им придется затянуть шнуровку потуже и глотнуть уличной жизни Нью-Йорка, чтобы вновь найти друг друга.
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