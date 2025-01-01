Кроссы
Wink
Фильмы
Кроссы

Кроссы (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Sneaks
Семейный, Комедия6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Тай и Максин — неразлучная парочка элитных кроссовок, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки. Бег на улице, игра в мяч или прилипшие к подошве жвачки — явно не для них. Но однажды модную пару разлучают. Теперь им придется затянуть шнуровку потуже и глотнуть уличной жизни Нью-Йорка, чтобы вновь найти друг друга.

Кроссы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Индия, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения

Рейтинг