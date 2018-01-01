Кролик Багз или Дорожный Бегун
Wink
Детям
Кролик Багз или Дорожный Бегун

Кролик Багз или Дорожный Бегун (фильм, 1979) смотреть онлайн

7.51979, The Bugs Bunny/Road-Runner Movie
Мультфильм, Семейный93 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У создателя этих мультфильмов Чака Джонса нет ни длинных ушей кролика, ни хвоста койота, он просто старается думать как те, у которых это есть.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кролик Багз или Дорожный Бегун»