Кривая дорога
Wink
Фильмы
Кривая дорога
7.32023, He Went That Way
Драмы, Триллеры95 мин18+
Дрессировщик знаменитого шимпанзе подбирает на дороге опасного попутчика. Триллер по реальной истории с Джейкобом Элорди

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Кривая дорога (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Дрессировщик знаменитого шимпанзе подбирает на дороге странного попутчика, оказавшегося кровожадным убийцей. Вдохновленный реальными событиями триллер с Джейкобом Элорди и Закари Куинто.

1964 год. Дрессировщик Джим Гудвин едет по Долине смерти в старом фургончике вместе со своим подопечным — шимпанзе Спанки, прославившимся выступлениями на ТВ. По пути он встречает Бобби — молодого незнакомца, который представляется ветераном воздушных сил. Бобби рассказывает, что хочет воссоединиться со своей девушкой, и Джим решает ему помочь. Но чем дольше идет их совместная поездка, тем напряженнее становится их общение, а Бобби оказывается опасным социопатом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кривая дорога»

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