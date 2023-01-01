Кривая дорога (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Дрессировщик знаменитого шимпанзе подбирает на дороге странного попутчика, оказавшегося кровожадным убийцей. Вдохновленный реальными событиями триллер с Джейкобом Элорди и Закари Куинто.



1964 год. Дрессировщик Джим Гудвин едет по Долине смерти в старом фургончике вместе со своим подопечным — шимпанзе Спанки, прославившимся выступлениями на ТВ. По пути он встречает Бобби — молодого незнакомца, который представляется ветераном воздушных сил. Бобби рассказывает, что хочет воссоединиться со своей девушкой, и Джим решает ему помочь. Но чем дольше идет их совместная поездка, тем напряженнее становится их общение, а Бобби оказывается опасным социопатом.



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