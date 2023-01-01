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Кривая дорога (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Дрессировщик знаменитого шимпанзе подбирает на дороге странного попутчика, оказавшегося кровожадным убийцей. Вдохновленный реальными событиями триллер с Джейкобом Элорди и Закари Куинто.
1964 год. Дрессировщик Джим Гудвин едет по Долине смерти в старом фургончике вместе со своим подопечным — шимпанзе Спанки, прославившимся выступлениями на ТВ. По пути он встречает Бобби — молодого незнакомца, который представляется ветераном воздушных сил. Бобби рассказывает, что хочет воссоединиться со своей девушкой, и Джим решает ему помочь. Но чем дольше идет их совместная поездка, тем напряженнее становится их общение, а Бобби оказывается опасным социопатом.
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Информация
Рейтинг
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- ПДАктёр
Патрик
Джей Адамс
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- ЭМАктриса
Эрин
Мур
- АДАктриса
Александра
Док
- ДЛАктёр
Джон
Ли Эймс
- НДАктри�са
Николь
Док
- ДААктёр
Джошуа
Арчер
- ФНАктёр
Феникс
Нотари
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плешкова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ШБОператор
Шон
Бэгли
- ДНКомпозитор
Джейми
Н. Коммонс