Кристина (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Ее зовут Кристина. Ее классические формы вызывают восхищение. Она соблазняет 17-летнего Арни Каннингэма и делает его своим слугой. У нее нет и не может быть соперниц, ибо она их убивает. Она требует беспрекословного подчинения.



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