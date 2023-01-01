Кристина (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Christine
Ужасы105 мин12+
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Сюжет
Ее зовут Кристина. Ее классические формы вызывают восхищение. Она соблазняет 17-летнего Арни Каннингэма и делает его своим слугой. У нее нет и не может быть соперниц, ибо она их убивает. Она требует беспрекословного подчинения.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Гари
Олдман
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- Актёр
Кэри
Элвес
- БКАктёр
Билли
Кэмпбелл
- СФАктриса
Сэди
Фрост
- Актёр
Том
Уэйтс
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ДВСценарист
Джеймс
В. Харт
- БССценарист
Брэм
Стокер
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ФФПродюсер
Фред
Фукс
- ЧМПродюсер
Чарльз
Малвехилл
- Продюсер
Майкл
Аптед
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ЭИХудожница
Эйко
Исиока
- ГЛ�Художник
Гаррет
Льюис
- ЭГМонтажёр
Энн
Гурсо
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- НСМонтажёр
Николас
С. Смит
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр