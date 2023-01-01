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Кристина

Кристина (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Christine
Ужасы105 мин12+

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Сюжет

Ее зовут Кристина. Ее классические формы вызывают восхищение. Она соблазняет 17-летнего Арни Каннингэма и делает его своим слугой. У нее нет и не может быть соперниц, ибо она их убивает. Она требует беспрекословного подчинения.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кристина»

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