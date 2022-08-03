Криминальное собеседование (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
У одних людей есть деньги. А другие готовы на многое ради этих денег. Спрос рождает предложение. Бывший адвокат и его команда запустили специальную услугу в криминальном мире: они ищут отчаянных и жадных людей, готовых отсидеть за преступления других. Но последнее криминальное собеседование, в котором им придется поучаствовать, за одну ночь обернется адом для трех новых кандидатов.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.1 IMDb
- СГРежиссёр
Сэмюэл
Гридли
- ЛКАктёр
Люк
Кэйл
- РКАктёр
Рич
Кибл
- РКАктриса
Ребекка
Кальенда
- НКАктриса
Ноэлин
Комиски
- КХАктёр
Камерон
Харрис
- ССАктёр
Скотт
Самайн
- БНАктёр
Блэйн
Нил
- БШАктёр
Бен
Шек
- АРАктриса
Анджела
Розмари Питерс
- ДБАктёр
Джонатан
Бурто
- ЛКСценарист
Люк
Кэйл
- СГСценарист
Сэмюэл
Гридли
- НФПродюсер
Натаниель
Френсис
- СГПродюсер
Сэмюэл
Гридли
- ЛКПродюсер
Люк
Кэйл
- ЛМПродюсер
Люк
Мордью
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- КНХудожник
Крис
Найт
- АБКомпозитор
Аса
Беннетт