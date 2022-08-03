Криминальное собеседование
Wink
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Криминальное собеседование
6.22019, Criminal Audition
Триллер, Комедия89 мин18+

Криминальное собеседование (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

У одних людей есть деньги. А другие готовы на многое ради этих денег. Спрос рождает предложение. Бывший адвокат и его команда запустили специальную услугу в криминальном мире: они ищут отчаянных и жадных людей, готовых отсидеть за преступления других. Но последнее криминальное собеседование, в котором им придется поучаствовать, за одну ночь обернется адом для трех новых кандидатов.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Криминальное собеседование»