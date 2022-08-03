У одних людей есть деньги. А другие готовы на многое ради этих денег. Спрос рождает предложение. Бывший адвокат и его команда запустили специальную услугу в криминальном мире: они ищут отчаянных и жадных людей, готовых отсидеть за преступления других. Но последнее криминальное собеседование, в котором им придется поучаствовать, за одну ночь обернется адом для трех новых кандидатов.

