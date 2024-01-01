Кресент-Сити (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Три детектива ищут серийного убийцу, но сами оказываются в числе подозреваемых. Мрачный детектив «Кресент-Сити» — фильм с Терренсом Ховардом и Алеком Болдуином о том, что у каждого есть свои секреты.



Небольшой город Литтл-Рок за два месяца потрясли сразу три убийства. Все они похожи друг на друга: жертвы обезглавлены, а рядом с ними лежат головы манекенов. Детектив полиции Брайан Саттер и его напарник Люк Карсон пытаются найти маньяка, но прямо во время расследования появляется новая жертва. Тогда их начальство привлекает к делу новую сотрудницу — детектива Жаклин Уотерс, переведенную в Литтл-Рок из Оклахомы. Вскоре полицейские понимают, что убийства как-то связаны с сайтом для анонимных эротоманов, а количество трупов продолжает расти.



Сумеет ли трио детективов раскрыть дело, прежде чем они сами окажутся втянуты в паутину обмана, расскажет фильм «Кресент-Сити» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



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