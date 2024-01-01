Кресент-Сити (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Три детектива ищут серийного убийцу, но сами оказываются в числе подозреваемых. Мрачный детектив «Кресент-Сити» — фильм с Терренсом Ховардом и Алеком Болдуином о том, что у каждого есть свои секреты.
Небольшой город Литтл-Рок за два месяца потрясли сразу три убийства. Все они похожи друг на друга: жертвы обезглавлены, а рядом с ними лежат головы манекенов. Детектив полиции Брайан Саттер и его напарник Люк Карсон пытаются найти маньяка, но прямо во время расследования появляется новая жертва. Тогда их начальство привлекает к делу новую сотрудницу — детектива Жаклин Уотерс, переведенную в Литтл-Рок из Оклахомы. Вскоре полицейские понимают, что убийства как-то связаны с сайтом для анонимных эротоманов, а количество трупов продолжает расти.
Сумеет ли трио детективов раскрыть дело, прежде чем они сами окажутся втянуты в паутину обмана, расскажет фильм «Кресент-Сити» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
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Рейтинг
- РКРежиссёр
Раджа
Коллинз
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актёр
Эсай
Моралес
- Актриса
Никки
Уилан
- Актёр
Алек
Болдуин
- МСАктёр
Майкл
Сироу
- Актёр
Уэстон
Кейдж
- РЛАктриса
Роуз
Лэйн Санфилиппо
- ЭОАктёр
Эдуард
Осипов
- АНАктёр
Анжул
Нигам
- ДДАктриса
Даниэль
Друзь
- РМАктёр
Роки
Майерс
- РРСценарист
Рич
Ронат
- ВДПродюсер
Винс
Джоливетт
- ДЛПродюсер
Дэвид
Липпер
- ДЛПродюсер
Денис
Лорен
- ЭОПродюсер
Эдуард
Осипов
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- РДПродюсер
Рик
Дагдэйл
- ДБХудожник
Джулиан
Браун
- КСХудожник
Карсон
Смит