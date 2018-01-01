Wink
Фильмы
Красотки в Париже
Актёры и съёмочная группа фильма «Красотки в Париже»

Режиссёры

Одри Дана

Audrey Dana
Режиссёр

Актёры

Ванесса Паради

Vanessa Paradis
Актриса
Изабель Аджани

Isabelle Adjani
Актриса
Летиция Каста

Laetitia Casta
Актриса
Сильви Тестю

Sylvie Testud
АктрисаSam
Марина Анд

Marina Hands
АктрисаInès
Алис Белаиди

Alice Belaïdi
АктрисаAdeline
Жеральдин Накаш

Géraldine Nakache
АктрисаYsis
Жюли Ферье

Julie Ferrier
АктрисаFanny
Одри Флёро

Audrey Fleurot
АктрисаSophie
Одри Дана

Audrey Dana
АктрисаJo

Сценаристы

Одри Дана

Audrey Dana
Сценарист
Мюриэлль Магеллан

Murielle Magellan
Сценарист
Рафаэль Деплешен

Raphaëlle Desplechin
Сценарист

Продюсеры

Оливье Дельбоск

Olivier Delbosc
Продюсер
Марк Миссонье

Marc Missonnier
Продюсер

Художники

Катрин Баба

Catherine Baba
Художница

Монтажёры

Исмаэль Гомес III

Ismael Gomez III
Монтажёр

Операторы

Джованни Фьоре Кольтеллаччи

Giovanni Fiore Coltellacci
Оператор