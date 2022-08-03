Нине 13 лет, и она очень смелая и умная девчонка. Однажды в лесу она находит старинный свиток и, заглянув в него, попадает в совершенно незнакомый мир – сказочную страну Теллурию, где рождаются человеческие сны. Но даже в таком прекрасном месте бывают неудачные дни. Власть в Теллурии захватил повелитель кошмаров – Лорд теней. И чтобы превратить волшебный мир в тeмное царство, ему не хватает лишь того самого красного свитка.

