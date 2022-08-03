Красный свиток (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.52020, The Red Scroll
Мультфильм, Для самых маленьких87 мин6+
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О фильме
Нине 13 лет, и она очень смелая и умная девчонка. Однажды в лесу она находит старинный свиток и, заглянув в него, попадает в совершенно незнакомый мир – сказочную страну Теллурию, где рождаются человеческие сны. Но даже в таком прекрасном месте бывают неудачные дни. Власть в Теллурии захватил повелитель кошмаров – Лорд теней. И чтобы превратить волшебный мир в тeмное царство, ему не хватает лишь того самого красного свитка.
СтранаБразилия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- НБРежиссёр
Нельсон
Боттер мл.
- МСАктриса
Марина
Сирабелло
- ИБАктёр
Исаак
Бардавид
- ВБАктёр
Вендел
Безерра
- ЭГАктриса
Эни
Габриели
- НМАктёр
Нельсон
Мачадо
- МПАктёр
Марсело
Палермо
- ВТАктёр
Вини
Такахаси
- ФАСценарист
Фернандо
Алонсо
- НБСценарист
Нельсон
Боттер мл.
- АШСценарист
Альваро
Шаер
- ФАПродюсер
Фернандо
Алонсо
- НБПродюсер
Нельсон
Боттер мл.
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ДГКомпозитор
Даниэль
Галли