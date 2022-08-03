Красный свиток
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Красный свиток

Красный свиток (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.52020, The Red Scroll
Мультфильм, Для самых маленьких87 мин6+

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О фильме

Нине 13 лет, и она очень смелая и умная девчонка. Однажды в лесу она находит старинный свиток и, заглянув в него, попадает в совершенно незнакомый мир – сказочную страну Теллурию, где рождаются человеческие сны. Но даже в таком прекрасном месте бывают неудачные дни. Власть в Теллурии захватил повелитель кошмаров – Лорд теней. И чтобы превратить волшебный мир в тeмное царство, ему не хватает лишь того самого красного свитка.

Страна
Бразилия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красный свиток»