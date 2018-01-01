Wink
Красный свиток
Актёры и съёмочная группа фильма «Красный свиток»

Режиссёры

Нельсон Боттер мл.

Nelson Botter Jr.
Режиссёр

Актёры

Марина Сирабелло

Marina Sirabello
АктрисаNina
Исаак Бардавид

Isaac Bardavid
АктёрThe Great Ancient
Вендел Безерра

Wendel Bezerra
АктёрTrique
Эни Габриели

Any Gabrielly
АктрисаIdril
Нельсон Мачадо

Nelson Machado
АктёрDark
Марсело Палермо

Marcelo Palermo
АктёрWupa
Вини Такахаси

Vyni Takahashi
АктёрVictor

Сценаристы

Фернандо Алонсо

Fernando Alonso
Сценарист
Нельсон Боттер мл.

Nelson Botter Jr.
Сценарист
Альваро Шаер

Alvaro Chaer
Сценарист

Продюсеры

Фернандо Алонсо

Fernando Alonso
Продюсер
Нельсон Боттер мл.

Nelson Botter Jr.
Продюсер

Актёры дубляжа

Светлана Климович

Актриса дубляжа
Вячеслав Иванов

Актёр дубляжа
Антонина Лазаревская

Актриса дубляжа
Дмитрий Поликарпов

Актёр дубляжа
Артур Агаджанян

Актёр дубляжа

Композиторы

Даниэль Галли

Daniel Galli
Композитор