Красная река
Wink
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Красная река
7.82018, River Runs Red
Триллер, Драма90 мин18+

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Красная река (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Остросюжетный боевик с Джоном Кьюсаком и Люком Хемсвортом. Чарльз Коулман – уважаемый судья в одном из американских городов. Его сын собирается поступать в полицейскую академию, однако не доживает до зачисления. За день до вступления в ряды правоохранительных органов он погибает в конфликте с будущими коллегами. Но справедливого суда не случается. Полицейских, убивших подростка, отпускают на свободу. Тогда Коулман решает взять правосудие в свои руки. Он заручается поддержкой друга-детектива и еще одного скорбящего отца, чтобы вместе вершить справедливость.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная река»