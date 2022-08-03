Красная река (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Остросюжетный боевик с Джоном Кьюсаком и Люком Хемсвортом. Чарльз Коулман – уважаемый судья в одном из американских городов. Его сын собирается поступать в полицейскую академию, однако не доживает до зачисления. За день до вступления в ряды правоохранительных органов он погибает в конфликте с будущими коллегами. Но справедливого суда не случается. Полицейских, убивших подростка, отпускают на свободу. Тогда Коулман решает взять правосудие в свои руки. Он заручается поддержкой друга-детектива и еще одного скорбящего отца, чтобы вместе вершить справедливость.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- УМРежиссёр
Уэс
Миллер
- Актёр
Тэй
Диггз
- Актёр
Джон
Кьюсак
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- Актёр
Люк
Хемсворт
- ДКАктёр
Джанни
Капальди
- БЭАктриса
Бриана
Эвиган
- АМАктёр
АрДжей
Митти
- СБАктёр
Стивен
Берреби
- ЖФАктриса
Жаклин
Флеминг
- ДТАктриса
Дженнифер
Тао
- УМСценарист
Уэс
Миллер
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- ЖФПродюсер
Жаклин
Флеминг
- УМПродюсер
Уэс
Миллер
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- ДЮХудожник
Дженна
Юссман
- РБОператор
Рон
Бордо