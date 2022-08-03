Остросюжетный боевик с Джоном Кьюсаком и Люком Хемсвортом. Чарльз Коулман – уважаемый судья в одном из американских городов. Его сын собирается поступать в полицейскую академию, однако не доживает до зачисления. За день до вступления в ряды правоохранительных органов он погибает в конфликте с будущими коллегами. Но справедливого суда не случается. Полицейских, убивших подростка, отпускают на свободу. Тогда Коулман решает взять правосудие в свои руки. Он заручается поддержкой друга-детектива и еще одного скорбящего отца, чтобы вместе вершить справедливость.

