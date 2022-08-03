Красиво жить не запретишь HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Absolutely Fabulous: The Movie
Комедия, Криминал87 мин18+
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О фильме
Эдина и Пэтси все еще источают гламур и блеск живя той красивой жизнью, к которой они так привыкли. Шоппинг, выпивохинг и клаббинг по всему Лондону, и в самых модных его частях. Обвиненные в инциденте на одном из модных показов, они оказываются в центре медийного шторма...
Также доступна английская звуковая дорожка и русские субтитры.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Мэнди
Флетчер
- ЛАктриса
Лулу
- ГКАктриса
Гвендолин
Кристи
- ДСАктриса
Дженнифер
Сондерс
- Актриса
Джоанна
Ламли
- ДСАктриса
Джулия
Савалия
- ИДАктриса
Индейярна
Дональдсон-Холнесс
- ДХАктриса
Джейн
Хоррокс
- ДУАктриса
Джун
Уитфилд
- МГАктриса
Мо
Гаффни
- КРАктёр
Кристофер
Райан
- ДССценарист
Дженнифер
Сондерс
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- ДППродюсер
Джон
Плауман
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон