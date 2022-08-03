Красавица и чудовище (фильм, 1991) смотреть онлайн

Мультфильм компании Уолта Диснея является экранизацией одноимeнной сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон. В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть.



