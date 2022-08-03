Красавица и чудовище (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.81991, Beauty and the Beast
Мультфильм, Мюзикл82 мин6+
О фильме
Мультфильм компании Уолта Диснея является экранизацией одноимeнной сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон. В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ГТРежиссёр
Гари
Труздейл
- КУРежиссёр
Кирк
Уайз
- РБАктёр
Робби
Бенсон
- ДКАктёр
Джесси
Корти
- РЭАктёр
Рекс
Эверхарт
- АЛАктриса
Анджела
Лэнсбери
- ПОАктриса
Пейдж
О’Хара
- ДОАктёр
Джерри
Орбак
- БПАктёр
Брэдли
Пирс
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- РУАктёр
Ричард
Уайт
- ДЭАктриса
Джо
Энн Уорли
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- ГБСценарист
Габриэль-Сюзанна
Барбо де Вильнев
- БЧСценарист
Бренда
Чепмен
- КССценарист
Крис
Сандерс
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- ХЭПродюсер
Ховард
Эшман
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АНАктёр дубляжа
Александр
Никифоров
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ЭЛХудожник
Эдвард
Л. Джертнер
- БМХудожник
Брайан
МакЭнти
- ЭКМонтажёр
Эллен
Кенеши
- БВМонтажёр
Билл
Вилнер
- АМКомпозитор
Алан
Менкен