Красавица и чудовище (мультфильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Зрелищная картина «Красавица и чудовище» — это захватывающая экранизация известной сказки от автора фильмов «Сайлент Хилл» и «Братство волка» Кристофа Ганса.



Сюжет «Красавицы и чудовища» основан на первой версии знаменитой сказки, написанной Габриэль-Сюзанной Барбо де �Вильнев. События разворачиваются во Франции начала XIX века. Потерпевший кораблекрушение и разорившийся купец (Андре Дюссолье) сначала переезжает со своими 6 детьми в скромный сельский домик, а потом из-за долгов бежит в лес. Неожиданно он оказывается в волшебном замке, полном драгоценностей и других богатств. Захватив с собой кое-какие сокровища, купец срывает прекрасную розу для любимой дочери Белль (Леа Сейду). Это и становится его роковой ошибкой.



Нежный цветок особенно дорог хозяину дворца — заколдованному принцу (Венсан Кассель), превращенному в страшного зверя волшебницей. Он и наказывает гостя, беря его в плен. Позже купец получает разрешение съездить домой, чтобы попрощаться с близкими. Испугавшись за отца, отважная красавица Белль решает сама отправиться в замок чудовища, чтобы принести себя в жертву вместо него.



Но хозяин замка не торопится расправляться с юной Белль. Он очарован ее красотой и искренней добротой. С ней у него появляется надежда снять страшное заклятие и вернуть себе человеческий облик. Вскоре и сама Белль проникается симпатией к этому соз�данию… К чему же приведут эти необъяснимые отношения? Что ждет главных героев? Смотрите сказочный фильм «Красавица и чудовище» на Wink.



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