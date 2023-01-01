Красавица и чудовище (мультфильм, 1991) смотреть онлайн
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Сюжет
Зрелищная картина «Красавица и чудовище» — это захватывающая экранизация известной сказки от автора фильмов «Сайлент Хилл» и «Братство волка» Кристофа Ганса.
Сюжет «Красавицы и чудовища» основан на первой версии знаменитой сказки, написанной Габриэль-Сюзанной Барбо де �Вильнев. События разворачиваются во Франции начала XIX века. Потерпевший кораблекрушение и разорившийся купец (Андре Дюссолье) сначала переезжает со своими 6 детьми в скромный сельский домик, а потом из-за долгов бежит в лес. Неожиданно он оказывается в волшебном замке, полном драгоценностей и других богатств. Захватив с собой кое-какие сокровища, купец срывает прекрасную розу для любимой дочери Белль (Леа Сейду). Это и становится его роковой ошибкой.
Нежный цветок особенно дорог хозяину дворца — заколдованному принцу (Венсан Кассель), превращенному в страшного зверя волшебницей. Он и наказывает гостя, беря его в плен. Позже купец получает разрешение съездить домой, чтобы попрощаться с близкими. Испугавшись за отца, отважная красавица Белль решает сама отправиться в замок чудовища, чтобы принести себя в жертву вместо него.
Но хозяин замка не торопится расправляться с юной Белль. Он очарован ее красотой и искренней добротой. С ней у него появляется надежда снять страшное заклятие и вернуть себе человеческий облик. Вскоре и сама Белль проникается симпатией к этому соз�данию… К чему же приведут эти необъяснимые отношения? Что ждет главных героев? Смотрите сказочный фильм «Красавица и чудовище» на Wink.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Мюзикл, Мультфильмы, Фэнтези
Рейтинг
- ГТРежиссёр
Гари
Труздейл
- КУРежиссёр
Кирк
Уайз
- РБАктёр
Робби
Бенсон
- ДКАктёр
Джесси
Корти
- РЭАктёр
Рекс
Эверхарт
- АЛАктриса
Анджела
Лэнсбери
- ПОАктриса
Пейдж
О’Хара
- ДОАктёр
Джерри
Орбак
- БПАктёр
Брэдли
Пирс
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- РУАктёр
Ричард
Уайт
- ДЭАктриса
Джо
Энн Уорли
- ЛВСценарист
Линда
Вулвертон
- ГБСценарист
Габриэль-Сюзанна
Барбо де Вильнев
- БЧСценарист
Бренда
Чепмен
- КССценарист
Крис
Сандерс
- ДХПр�одюсер
Дон
Хан
- ХЭПродюсер
Ховард
Эшман
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- АНАктёр дубляжа
Александр
Никифоров
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ЭЛХудожник
Эдвард
Л. Джертнер
- БМХудожник
Брайан
МакЭнти
- ЭКМонтажёр
Эллен
Кенеши
- БВМонтажёр
Билл
Вилнер
- АМКомпозитор
Алан
Менкен