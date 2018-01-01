Wink
Детям
Кот под прикрытием
Актёры и съёмочная группа фильма «Кот под прикрытием»

Режиссёры

Чжан Чжии

Zhang Zhiyi
Режиссёр

Актёры

Кирк Торнтон

Kirk Thornton
АктёрVladimir
Дино Андраде

Dino Andrade
АктёрHector
Салли Саффиоти

Salli Saffioti
АктрисаMia
Карен Страссман

Karen Strassman
АктрисаChloe
Джемисон Прайс

Jamieson Price
АктёрDoc / Kotor
Лорен Александр

Lauren Alexandre
АктрисаAdelaide
Деби Дерриберри

Debi Derryberry
АктрисаMelinda / Jim
Барбара Гудсон

Barbara Goodson
АктрисаAntiques Dealers
Дэвид Лодж

David Lodge
АктёрReporter Clarck / Male Voice
Дави Мурье

Davy Mourier
АктёрVladimir

Сценаристы

Мишель Пейджес

Michel Pagès
Сценарист
Чжан Чжии

Zhang Zhiyi
Сценарист

Продюсеры

Чжан Чжии

Zhang Zhiyi
Продюсер
Цзо Циньшу

Zuo Qinshu
Продюсер
Я Нин

Ya Ning
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Михаил Глушковский

Актёр дубляжа

Монтажёры

Бенжамен Массубр

Benjamin Massoubre
Монтажёр