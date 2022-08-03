Кот под прикрытием (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Spycies
Мультфильм, Приключения95 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Владимир Уиллис – секретный агент и очень самоуверенный кот. Он выполняет серьезные правительственные задания и порой так рьяно берeтся за работу, что после него остаeтся масса разрушений. А хороший шпион должен действовать незаметно! В наказание начальство отправляет Владимира охранять секретный объект, где его напарником становится мышь по имени Гектор. Пока коллеги притираются друг к другу, неизвестные похищают со склада радиозит – редкое и ценное вещество. Владимиру и Гектору нужно отбросить свои разногласия и любой ценой вернуть минерал.
СтранаКитай, Франция
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЧЧРежиссёр
Чжан
Чжии
- КТАктёр
Кирк
Торнтон
- ДААктёр
Дино
Андраде
- ССАктриса
Салли
Саффиоти
- КСАктриса
Карен
Страссман
- ДПАктёр
Джемисон
Прайс
- ЛААктриса
Лорен
Александр
- ДДАктриса
Деби
Дерриберри
- БГАктриса
Барбара
Гудсон
- ДЛАктёр
Дэвид
Лодж
- ДМАктёр
Дави
Мурье
- МПСценарист
Мишель
Пейджес
- ЧЧСценарист
Чжан
Чжии
- ЧЧПродюсер
Чжан
Чжии
- ЦЦПродюсер
Цзо
Циньшу
- ЯНПродюсер
Я
Нин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- БММонтажёр
Бенжамен
Массубр