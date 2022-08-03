Кот под прикрытием (фильм, 2019) смотреть онлайн

Владимир Уиллис – секретный агент и очень самоуверенный кот. Он выполняет серьезные правительственные задания и порой так рьяно берeтся за работу, что после него остаeтся масса разрушений. А хороший шпион должен действовать незаметно! В наказание начальство отправляет Владимира охранять секретный объект, где его напарником становится мышь по имени Гектор. Пока коллеги притираются друг к другу, неизвестные похищают со склада радиозит – редкое и ценное вещество. Владимиру и Гектору нужно отбросить свои разногласия и любой ценой вернуть минерал.

