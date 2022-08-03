Космос
Космос (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Cosmos
Фантастика123 мин18+

О фильме

Трое учeных случайно перехватывают закодированный сигнал далeкой инопланетной цивилизации. И этот сигнал – явно не простой сбой и не посторонние шумы. Что же это за космический звук, который они услышали? Истина оказывается более невероятной, чем любой из них мог предположить.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

