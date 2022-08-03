Космос (фильм, 2019) смотреть онлайн

Трое учeных случайно перехватывают закодированный сигнал далeкой инопланетной цивилизации. И этот сигнал – явно не простой сбой и не посторонние шумы. Что же это за космический звук, который они услышали? Истина оказывается более невероятной, чем любой из них мог предположить.

