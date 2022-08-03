Далекое будущее. Преступная корпорация Гайя стала злейшим врагом Земли, отобрав у людей все: свободу, дом, будущее… Казалось, что надежды на спасение нет… Но появился Он — космический пират Харлок, капитан призрачного корабля Аркадия. Беглец, готовый сражаться за Землю.

